Bloccata in un canale per recuperare il cane, salvata da Vvf

Una donna rimasta bloccata in un canale di scolo nei boschi di Piè di Rosso nel Comune di Davagna nell'entroterra di Genova è stata salvata dai vigili del fuoco con una manovra di corde chiamata 'calata e recupero'.

Alla donna era scappato il cane nei boschi e l'animale è così scivolato nel canale di scolo. Nel tentativo di recuperarlo, è scesa anche lei rimanendo bloccata in fondo al dirupo.

Impossibilitata a risalire ha chiesto aiuto ai viggili del fuoco. La squadra del distaccamento Mario Meloncelli ha riportato così sul sentiero sia la signora sia il cane entrambi in buone condizioni di salute.



