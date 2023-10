Studente universitario picchiato e derubato da tre minori

I carabinieri hanno fermato tre minori stranieri non accompagnati di origini albanesi che la notte tra martedì e mercoledì hanno picchiato e rapinato uno studente universitario fuorisede originario di Gorizia. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre ragazzini hanno circondato la vittima e gli hanno chiesto dei soldi. Al rifiuto lo hanno bloccato e preso a pugni in faccia causandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni e gli hanno sfilato il portafoglio. L'universitario è riuscito a divincolarsi e a chiamare i soccorsi. I carabinieri i hanno individuato i tre adolescenti grazie alle telecamere di videosorveglianza e a una segnalazione dei colleghi del nucleo radiomobile che la stessa sera li avevano fermati in strada per un controllo e identificati. Nella loro stanza in comunità sono stati trovati 50 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. I tre sono stati spostati in un'altra comunità. Sono in corso indagini per capire se siano gli autori di altri colpi simili.



