Spezia pareggia nella partita del ritorno al Picco

Terzo pareggio di fila e quinto risultato utile consecutivo per lo Spezia, che impatta per 0-0 contro il Cosenza nella partita che segna il ritorno allo stadio Picco, chiuso da giugno per lavori di ammodernamento. Alvini ha sei assenti in difesa e deve schierare contemporaneamente il debuttante Serpe e il quasi debuttante Gelashvili, schierato per un solo tempo di gioco fino a oggi. Sfida equilibrata: meglio lo Spezia finché le energie non iniziano a scemare e i calabresi prendono coraggio con i cambi. Le più grandi emozioni della partita tra 90' e 92' quando prima Venturi ha centrato un palo a botta sicura per gli ospiti e poi proprio Serpe ha chiamato Micai al miracolo sulla linea con un colpo di testa da calcio d'angolo. Alvini ha una settimana per recuperare le forze in vista della difficile trasferta di Cremona.



