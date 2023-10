Mareggiata nel Levante ligure, danni e un ristorante evacuato

Mareggiata forza sette e allerta in tutta la riviera del Levante ligure dove le onde hanno eroso le spiagge e raggiunto le passeggiate a mare di Riva Trigoso, Sestri Levante e Lavagna portando tonnellate di detriti e danneggiando arredi urbani, alcuni locali e piccole imbarcazioni.

A Cavi Arenelle i vigili del fuoco di Chiavari giunti per prosciugare il sottopasso ferroviario invaso dalle onde si sono accorti che in un ristorante a mare della ferrovia vi erano una cinquantina di clienti oltre al personale, che sono stati fatti evacuare in quanto l'unica uscita era proprio lo stretto cunicolo invaso dalle onde.

Chiuso a Riva Trigoso il ristorante 'Bunker' invaso dalle onde, danneggiata la passerella in legno che conduce al porto sestrese e danneggiate dalle onde diverse piccole imbarcazioni nelle aree attrezzate sulle spiagge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA