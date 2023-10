Lo stadio Picco riapre. Toti, contento per i tifosi

Lo stadio "Alberto Picco" della Spezia ritorna a ospitare una partita di calcio. Oggi il governatore Giovanni Toti ha presenziato alla riapertura dell'impianto in via di ammodernamento, lavori partiti a giugno che stanno interessando il settore tribuna, ancora oggetto di cantiere. "Sono contento che i tifosi possano tornare a seguire la propria squadra del cuore senza doversi sobbarcare trasferte faticose - ha detto Toti -. I lavori per creare uno stadio moderno proseguiranno fino a Natale, i distinti sono già stati completati, la Curva Ferrovia verrà coperta la prossima estate.

E' il primo stadio della Liguria oggetto di una ristrutturazione, opera su cui Regione Liguria ha investito molti milioni di euro. Altri stadi stanno lavorando per migliorare il comfort, penso a Sestri Levante, e ben presto toccherà a quello di Genova sul quale molti progetti aspettano il calcio d'inizio. Dovrà essere dato tempo anche per quella fondamentale che sarà il campionato europeo ospitato in Italia".

L'investimento di circa 10 milioni è suddiviso tra Spezia Calcio (6 milioni di euro) e Regione Liguria attraverso il Fondo di solidarietà (4 milioni).



