Ex Ilva, scontro azienda-rsu su incidente sfiorato a Genova

È scontro azienda-sindacato nello stabilimento delle Acciaierie d'Italia di Genova Cornigliano sulla ricostruzione dell'episodio che secondo le rappresentanze sindacali unitarie (rsu) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls) due giorni fa ha visto un operaio dell'ex Ilva rischiare di esser schiacciato da un rotolo acciaio.

Acciaierie d'Italia conferma di aver avviato indagini interne, che sono tuttora in corso ma "nell'avvenuto reperimento della documentazione utile a ricostruire l'accaduto", l'azienda rende disponibile il video di una delle telecamere collocate nel reparto in cui l'evento si è verificato. "Dalle registrazioni si rileva l'assenza di persone e di pericolo nell'area interessata dallo spostamento del carro trasferitore - scrive Acciaierie d'Italia -, sin da diversi minuti prima dello spostamento stesso".

"La zona interessata non è quella denunciata né dai rls, né dal personale di manutenzione coinvolto , né dagli addetti del servizio antincendio coinvolti in prima persona - replicano le rsu e le rls -. La zona interessata si intravede sullo sfondo, per cui chiediamo di visionare le immagini sulla zona direttamente interessata. Nel video il manutentore coinvolto è visibile sullo sfondo mentre scappa dalla zona di pericolo verso cui sta traslando il rotolo. Il manutentore è visibile, malgrado la pessima esposizione alla telecamera, per la tuta bianca in tywec che indossava".



