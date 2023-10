Covid, +6,5% ospedalizzati in Liguria nell'ultima settimana

Per la seconda settimana consecutiva è in calo il numero dei positivi al covid in Liguria passati da 7.801 a 7.582 con un -2,8%, ma crescono i casi tra gli ospedalizzati anche per altre patologie passati da 139 a 148 con un +6,5%, di cui 5 in terapia intensiva. È il trend emerso dall'ultimo bollettino stilato da Alisa e dal Ministero della Salute.

Nell'ultima settimana i nuovi positivi sono stati 643, erano stati rispettivamente 654 e 1.008 nelle due settimane precedenti. A trainare la crescita tra le corsie degli ospedali liguri sono in particolare le 22 unità in più di ospedalizzati positivi al Policlinico San Martino di Genova passati da 13 a 35 negli ultimi sette giorni.

Dall'inizio della pandemia sono 3.733.889 i vaccini anti covid somministrati in Liguria rispetto ai 3.926.790 consegnati secondo fonte governativa, si attesta così al 95% la percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati.

Nell'ultima settimana il numero dei positivi deceduti in Liguria da inizio pandemia resta fermo a 5.973.



