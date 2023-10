Camion a fuoco in A10, chiusa tratta Genova Pra'-Arenzano

Un autoarticolato per il trasporto di medicinali ha preso fuoco sull'autostrada A10 tra i caselli di Genova Pra' e Arenzano in direzione Savona, non si registrano feriti, ma la tratta è stata chiusa al traffico e Aspi segnala oltre 4 chilometri di coda in aumento.

L'incendio è avvenuto poco prima del bivio verso la A26. I vigili del fuoco sono intervenuti in prima battuta con la squadra di Genova Multedo e, in appoggio dalla sede centrale, è giunta un'altra squadra e due autobotti per la riserva d'acqua.

L'incendio è stato domato ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



