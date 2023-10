Cade un albero sull'A10, ferito un automobilista

Un grosso albero è caduto nella notte sulla carreggiata dell'autostrada A10 nel tratto tra Ventimiglia e Imperia in direzione Francia ferendo in modo lieve un automobilista che stava transitando. L'incidente si è verificato intorno alle 3.40 della scorsa notte probabilmente a causa del forte vento.

Ferito in modo lieve il conducente di un'auto che stava passando al momento del crollo della pianta e per evitare il peggio ha sbandato andando a sbattere. L'autostrada A10 è stata chiusa circa due ore per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il tronco, i rami e mettere in sicurezza la carreggiata.



