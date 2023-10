'Smaltiscono' vecchia barca in mezzo al mare, indagati

il titolare di un cantiere nautico e un diportista sono stati rinviati a giudizio dal gip di Savona per il reato di naufragio o sommersione di nave. Secondo l'accusa i due avrebbero volontariamente affondato una imbarcazione da diporto di circa nove metri che per lo stato d'uso e la vetustà era destinata alla demolizione e al successivo smaltimento come rifiuto speciale. L'attività di polizia giudiziaria svolta dal personale della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona è iniziata a gennaio scorso, dopo la segnalazione di un passante che aveva avvistato in mare davanti al comune di Albisola Superiore una imbarcazione semiaffondata. L'allarme, raccolto dalla Sala Operativa della Guardia Costiera, ha visto in un primo momento l'attivazione del dispositivo di ricerca e soccorso al fine di recuperare eventuali naufraghi. Il personale della Guardia Costiera visto lo stato dell'imbarcazione (un semicabinato privo di motori e arredi), scongiurata la presenza di naufraghi, ha ipotizzato che l'affondamento non fosse conseguenza di un incidente. Essendo il relitto pericoloso per la navigazione la Guardia costiera l'ha recuperato trasferendola nel porto di Savona: lì, il personale della Guardia Costiera ha notato la presenza di numerosi fori sullo scafo effettuati con un trapano. Immediata l'informativa alla Procura chew ha ipotizzato a carico di ignoti, il reato di naufragio o sommersione di nave. Dopo complesse indagini e con l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato accertato che nella serata precedente il ritrovamento, all'imbrunire, una barca a vela in uscita dal porto di Savona aveva rimorchiato la barca in questione in mare aperto per poi rientrare al proprio ormeggio qualche ora dopo. Identificati i proprietari della barca a vela sono stati identificati come autori del reato il titolare di un cantiere nautico e il diportista proprietario del natante autore del rimorchio.





