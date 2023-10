Ritrovato in centro storico oltre mezzo chilo di droga

Una perquisizione domiciliare in centro storico, in seguito a un'attività di indagine, ha portato al ritrovamento di oltre mezzo chilo di stupefacenti, tra cocaina crack ed eroina, quasi 900 euro in contanti oltre a una notevole quantità di materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

L'operazione congiunta è stata condotta dagli agenti della squadra Gocs (Gruppo operativo contrasto stupefacenti) della Polizia Locale insieme al nucleo operativo dei Carabinieri. Il grossista, un trentenne di origine senegalese già noto alle forze dell'ordine e monitorato da tempo, ha tentato la fuga prima dell'arrivo degli agenti, cercando di servirsi di un'uscita secondaria ma è stato immediatamente rintracciato e fermato. L'uomo è stato quindi portato al carcere di Marassi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA