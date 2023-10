Operazione Scico-Sisco a Genova, sei misure cautelari

I militari del comando provinciale di Genova e dello Scico della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile e del Sisco della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Genova su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, nei confronti di sei persone di origine campana domiciliate a Genova, sottoposte a indagini perché sospettate di trasferimento fraudolento di valori originariamente contestato con l'aggravante di aver voluto agevolare la camorra. Gli indagati sono accusati di aver rilevato un esercizio commerciale a Pegli, e di averlo intestato a prestanome per nasconderne la riconducibilità al reale proprietario, residente a Napoli e in carcere per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato arrestato a Genova nel 2019, nel corso di un'operazione antidroga condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli perché facente parte di una rete di narcotrafficanti con base nel capoluogo campano.

L'operazione della finanza e della polizia, coordinata dal pm Federico Manotti della Dda genovese, ha portato alla notifica in carcere in carcere per Angelo Russo, ai domiciliari Francesco Cinquegranella, Mario Russo e Antonio Noveletti e all'obbligo di firma Liberato Soriente e Antonietta Russo, sorella di Angelo. Il bar Libeccio è stato sequestrato ma l'attività proseguirà sotto la gestione di un amministratore giudiziario. Secondo l'accusa, il bar era stato intestato fittiziamente a prestanome per non fare scoprire che il reale proprietario era Angelo Russo, originario del rione Traiano a Napoli, attualmente detenuto, condannato dalla Corte d'Appello di Napoli nel 2011 per traffico di droga e arrestato a Genova nel 2019, nel corso di un'operazione antidroga della Procura della Repubblica di Napoli, perché parte di una rete di narcotrafficanti con base nel capoluogo campano. È inoltre emerso che Russo ha acquisito la titolarità di fatto del "Libeccio" attraverso l'intestazione di comodo a Liberato Soriente, originario di Torre Annunziata, ma da tempo residente a Genova dove ha sempre svolto l'attività di barista. Russo avrebbe usato soldi di dubbia provenienza per gestire il locale provvedendo anche alla ristrutturazione dopo un incendio doloso nel 2016. Ad aiutare il padre anche il figlio Mario arrivato appositamente da Napoli, e rimasto recentemente ferito in un agguato nel Rione Traiano. Tra gli altri coinvolti Francesco Cinquegranella, figlio di un esponente di spicco della camorra, latitante dal 2002, Antonio Noveletti e una sorella dello stesso Angelo Russo, Antonietta.

Angelo Russo gestiva gli affari del bar a Genova Pegli anche mentre stava scontando la pena a Napoli per traffico di droga. E' quanto emerge dall'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari Angela Nutini su richiesta del pm della Dda Federico Manotti notificata stamani a sei persone.. Russo "è evidente che abbia estrema facilità, grazie alla sua fama delinquenziale e alla platea di soggetti fidati di cui si circonda, nel gestire al meglio le proprie attività delittuose - scrive il gip - e che sia pertanto concreto e attuale il pericolo che reiteri l'attività criminosa". Dalle intercettazioni emerge, inoltre, lo stretto collegamento con personaggi di spicco della criminalità partenopea" ed "è palese la totale inaffidabilità del soggetto e la facilità di delegare attività illecite grazie alla rete di contatti delinquenziali, anche fuori dalla Campania". Il giudice ha escluso la sussistenza dell'aggravante mafiosa perché, in alcune intercettazioni, Russo critica il "suocero per essersi rivolto ad uno dei clan camorristici per cercare protezione dopo averlo derubato ("il padre a 63 anni si è messo dentro al sistema", aveva detto a un interlocutore). Per gli investigatori Russo possedeva una ingente disponibilità di soldi. Lo avrebbe confermato la ex moglie nella denuncia di furto avvenuto a casa sua a luglio 2017. La donna ha raccontato che finti agenti si sarebbero presentati portando via un involucro con dentro quattro milioni di euro. "Proprio quell'ingentissima somma - scrive il giudice - innescava una diatriba familiare, reputando Russo che la somma gli fosse stata sottratta in realtà dalla moglie e dal padre della stessa, inscenando il furto".



