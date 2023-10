Manifestazione per la Palestina a Imperia

Duecentocinquanta persone hanno sfilato oggi pomeriggio per le strade di Imperia a sostegno della Palestina, chiedendo lo stop ai bombardamenti israeliani su Gaza. Il corteo è stato organizzato dalla comunità musulmana della città ligure.

I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza De Amicis, per poi attraversare il centro cittadino, sventolando bandiere palestinesi e mostrando cartelloni con foto di bambini rimasti vittime del conflitto tra Israele e Hamas.

"Stiamo manifestando a Imperia, musulmani e non musulmani, contro l'eccidio che si sta perpetrando contro il popolo di Gaza", ha dichiarato Hamza Piccardo, referente della comunità islamica imperiese. "Nelle ultime tre settimane - ha aggiunto - ci sono stati oltre 7.300 morti, 20mila feriti, distruzioni inimmaginabili. Quello che avviene a Gaza non è mai avvenuto dalla seconda guerra mondiale in poi, in così poco tempo, contro un popolo indifeso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA