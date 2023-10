Festival della Scienza, più di 100 mila prenotazioni

"Abbiamo avuto più di centomila prenotazioni dalle scuole e possiamo dire che nei giorni feriali abbiamo praticamente già raggiunto il tutto esaurito, ma restano comunque due week end interi per permettere ai cittadini e alle persone che vengono da fuori di partecipare a questa edizione del festival". La direttrice del Festival della Scienza Fulvia Mangili, mostra un grande ottimismo per questa edizione del festival, in programma nel capoluogo ligure fino a domenica 5 novembre.

Un Festival che si sviluppa attorno alla parola chiave "Impronta" alla quale sono dedicati tantissimi eventi. "Abbiamo avuto una bellissima giornata inaugurale e ora entriamo nel vivo del Festival - spiega Mangili ,- siamo invasi dalle scuole e ci aspetta un week end con molte cose veramente interessanti da vedere. Questa è una grande edizione, dura 11 giorni, ci sono 240 eventi in 35 location sparse per la città, dei quali una novantina di laboratori, un centinaio di conferenze e trecento relatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA