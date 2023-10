Elicottero cade al confine tra Toscana e Liguria

Un elicottero è precipitato in una zona al confine tra la Toscana e la Liguria: il velivolo è caduto a Fontia, nella zona collinare di Carrara (Massa Carrara) attigua al territorio di Luni (La Spezia).

Secondo le prime informazioni, l'elicottero precipitato è un velivolo commerciale con a bordo il pilota da solo. Sul posto i soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Stando alle prime ricostruzioni, il velivolo ha iniziato a perdere quota precipitando poi a terra. A dare l'allarme sono stati i carabinieri della stazione di Luni avvisati da un ristoratore della zona. Subito si è mossa anche la squadra di Protezione Civile del Comune di Luni e l'elisoccorso.

Elicottero caduto, testimone "ho sentito un gran botto"

Titolare pizzeria, "sono uscito e ho visto colonna fumo nero"

"Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo". Così Mauro, titolare di un ristorante pizzeria a Ortonovo, descrive quanto successo sulle colline sovrastanti la sua attività. E' stato lui a chiamare immediatamente i carabinieri di Luni. "Qui passano spesso gli elicotteri (Luni è base di Maristaeli, la stazione elicotteri della Marina Militare, ndr) ma oggi quell'elicottero faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. E' stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri". La collina, ha concluso Mauro "è proprio sul confine tra Luni e Carrara, che corre sulla collina in mezzo al bosco. So che adesso cercano di capire col gps dove è avvenuto lo schianto".





