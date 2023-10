Calcio: Samp, Pirlo "vogliamo dare continuità"

La vittoria col Cosenza, la prima quest'anno tra le mura amiche del Ferraris, ha dato slancio e consapevolezza alla Sampdoria di Andrea Pirlo che vuole allungare questa striscia positiva per riprendere anche quota in classifica: "E' stata una settimana importante e c'è servita anche per analizzare e migliorare certe situazioni di gioco che devono essere migliorare. Il Sudtirol è un avversario temibile, è una squadra di categoria, ma ci presentiamo a questo match con una grande voglia di dare continuità", spiega il tecnico blucerchiato che deve fare i conti con un'infermeria affollata visto che mancheranno diverse pedine tra cui il capitano Murru.

Così ì centrali in difesa saranno ancora una volta i giovani Ghilardi e Facundo Gonzalez. L'idea poi è quella di continuare col 4-3-1-2, modulo che ha esaltato le qualità offensive di Borini, protagonista col Cosenza avendo segnato una doppietta, ed Esposito. Ma domani sarà molto difficile col Sudtirol e lo sa benissimo anche Pirlo: "Affrontiamo una formazione molto brava a difendere e nello stesso a ripartire con giocatori interessanti e di gamba. Siamo stati attenti sulle cose che potrebbero accadere durante la partita e siamo pronti anche perché sembra che loro ti lascino in mano alla partita ma poi escono alla distanza", conclude Pirlo



