Burrasca e pioggia nello spezzino, frane e alberi abbattuti

Venti di 100 km/h sulla Spezia e il suo golfo con raffiche fino a 150 km/h registrate in Val di Vara ai Casoni di Suvero. Notte di burrasca sulla provincia spezzina interessata dall'allerta arancione diramata da Arpal.

Si segnalano alberi caduti dalle Cinque Terre fino all'entroterra compreso il capoluogo, dove la centrale Viale Amendola è rimasta chiusa per alcune ore a causa del crollo di un platano poi rimosso dai Vigili del fuoco. Nel quartiere della Pianta rami spezzati hanno danneggiato alcune auto, mentre a Valdellora un albero è crollato sul tetto di una casa. Gravi disagi alla viabilità di Riccò del Golfo, dove sono caduti oltre 70 mm di pioggia in tre ore. Problemi sulla provinciale 17 della Val Graveglia, interessata dalla caduta di una dozzina di piante, e sull'Aurelia in località Stretta per una frana di fango che ha invaso la carreggiata. Il Comune ha invitato i cittadini a limitare "gli spostamenti alle reali e non procrastinabili necessità". In azione personale di Protezione Civile e Polizia Municipale in soccorso ad alcune famiglie alle prese con allagamenti. Tre alberi sono caduti sulla provinciale 566 della Val di Vara, rimossi dai volontari del distaccamento Vigili del Fuoco di Levanto che hanno ripristinato la viabilità durante la notte. Anche la provinciale 38 per Pignone interessata dal crollo di un albero in locale Colle di Gritta nel territorio di Monterosso.

Sono state segnalate alcune frane, le più importanti nelle zone di Bolano e Riccò del Golfo. Oltre un centinaio le segnalazioni ricevute nella notte e nella prima mattina dai vigili del fuoco della Spezia. Soprattutto per alberi e pietre crollati sulle sedi stradali. Per alcune ore le frazioni sono rimaste isolate, nell'attesa della rimozione delle molte piante che impedivano il transito sulle vie di accesso. Il maltempo ha colpito gran parte della provincia della Spezia con forte vento e pioggia intensa. Al lavoro anche i volontari della protezione civile, su alberi caduti anche in città e allagamenti causati anche dall'esondazione di piccoli rivi. Segnalati blackout out elettrici. Il telo di copertura di una palestra scolastica alla Spezia è stato divelto dal vento, rendendo inutilizzabile la struttura. Un grosso pino è caduto sul tetto di una casa nel quartiere spezzino di Valdellora, senza coinvolgere persone.



