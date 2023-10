Alvini con mezza difesa out, mi fido di quelli che ho

Massimiliano Alvini scaccia l'emergenza in difesa che lo priva di cinque centrali in vista della partita di sabato contro il Cosenza, che coincide con il ritorno allo stadio Picco fino a oggi chiuso per lavori. Il tecnico dello Spezia perde in un solo colpo Wisniewski, Hristov e Muhl per infortunio; Nikolaou e Bertola per squalifica. "Mi fido dei miei calciatori e di quello che vedo, non mi preoccupa come giocheremo perché vedo in loro grandissima responsabilità e fiducia", dice in conferenza stampa. Si va verso il ritorno alla linea a quattro con Amian e il quasi debuttante Gelashvili al centro. "Siamo felici di poter tornare al Picco - continua Alvini -. L'euforia di tornare in casa è importante, ma c'è un avversario che sta facendo un campionato significativo e non per caso. Il Cosenza ha giocatori abituati alla categoria e a campionati importanti, ha investito nel mercato estivo, sono arrivarti giocatori che hanno vinto il campionato. Hanno vinto a Palermo, noi ci abbiamo pareggiato, hanno vinto a Pisa, pareggiato a Venezia.

A Palermo si finalmente messo in luce Zurkowski, a lungo deludente. "Non ho mai considerato un mio calciatore fuori dal progetto. Zurkowski è un giocatore importante, logico che avesse bisogno di adattamento dopo un anno difficile".



