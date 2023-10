Toti, dal 1 febbraio bambini tornano a nascere a Sanremo

"Dal 1 febbraio 2024 i bimbi torneranno a nascere a Sanremo". Lo ha annunciato nel pomeriggio il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, giunto a Sanremo (Imperia) per fare il punto su sanità e sviluppo territoriale nell'estremo Ponente ligure. Il punto nascita dell'ospedale Borea di Sanremo era stato chiuso nel 2020, per essere trasferito a Imperia, quando l'ospedale sanremese era stato adibito ad accogliere i pazienti affetti dal Covid-19.

"La riapertura del punto nascita di Sanremo - ha aggiunto Toti - E' un passaggio intermedio che si concluderà con la realizzazione dell'ospedale nuovo di Taggia. Il 20 novembre, il Comune di Taggia voterà la variante urbanistica che, una volta approvata, ci permetterà di concludere la progettazione e lanciare le gare d'appalto fino alla realizzazione dell'immobile". Fino a che il nuovo ospedale non sarà pronto, ha sottolineato Toti: "Due punti nascita nell'Imperiese sono necessari per garantire i presidi sul territorio". Per la riapertura del punto nascita a Sanremo, Regione Liguria elargirà 5milioni di euro, destinati sia a investimenti sia al pagamento del personale extra per sostenere i due punti nascita.



