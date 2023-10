Spirali, 5 teatri in rete per la cultura della condivisione

Torna Spirali, la stagione teatrale che nasce dalla sinergia artistica di cinque piccoli teatri liguri, giunta alla terza edizione. Il programma, presentato oggi in una conferenza stampa nella sede della Regione, nasce dall'iniziativa del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (Genova), dei genovesi Teatro Garage e Teatro dell'Ortica, del Teatro dei Cattivi Maestri di Savona e del Teatro delle Udienze di Finale Ligure (Savona). Una rassegna, hanno spiegato i promotori, che fa dello scambio e dell'intreccio artistico di queste realtà fortemente radicate nei diversi territori la propria cifra caratterizzante.

Per Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria, "il programma è di ampio respiro, capace di incuriosire e coinvolgere pubblici diversi e spettatori di età diverse. Il progetto Spirali riesce allo stesso tempo a dare possibilità ai giovani emergenti di farsi notare su palcoscenici di rilievo e contemporaneamente valorizza, facendo rete, teatri importanti su tutto il territorio: un approccio che stiamo portando avanti con successo". "Spirali - ha affermato la consigliera delegata del Comune di Genova Barbara Grosso - si conferma come un progetto di grande valore. La sua capacità di unire, attraverso l'arte e l'intreccio di esperienze, rappresenta un'importante risorsa per la valorizzazione del teatro nelle nostre comunità".

La stagione si svilupperà tra novembre e marzo 2024 con 19 appuntamenti pensati per ogni tipologia di pubblico. Da quest'anno anche spettacoli dedicati a bambini e ragazzi.

L'abbonamento per la visione di tre spettacoli, in tre spazi diversi, è di 25 euro. Tra i titoli in cartellone: il teatro della Fuffa con "Barbie e Ken"; il duo Nardinocchi e Matcovick con "Arturo"; il Teatro dell'Ortica con "Finora"; Lorenzo Guerrieri con "Esercizi di resurrezione". Spettacoli premiati dalla critica, vincitori di premi e festival del circuito indipendente (da Scenario a Inventaria a Kilowatt). Per glki organizzatori, "Spirali" così si conferma come una finestra sul panorama indipendente teatrale under 35, regionale e nazionale.





