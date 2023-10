Possamai, 'Vicenza può aiutare Venezia e Verona per il turismo'

Vicenza si offre di alleviare il problema del sovraffollamento turistico di città come Venezia e Verona. Il sindaco Giacomo Possamai, intervenendo oggi a Genova al convegno "Turismo, cultura e tutela del territorio. I Comuni al centro", nell'ambito dell'assemblea nazionale dell'Anci, ha lanciato l'idea di "costruire una promozione condivisa che distribuisca le presenze. Si potrebbe pensare, ad esempio, di proporre ai turisti - ha detto - due notti a Venezia e una a Vicenza. Sarebbe un'opportunità per noi e un aiuto per Venezia, per contemperare iniziative come i divieti e il numero chiuso.

Il lavoro del ministero del Turismo e della Regione su questo può fare la differenza".

"Vicenza - ha osservato il primo cittadino - ha una caratteristica: si trova esattamente a metà strada tra Verona e Venezia che soffrono del tema del sovraffollamento turistico.

Noi, al contrario, abbiamo ancora tanto spazio per crescere, perché siamo storicamente una solida città industriale. Solo negli ultimi anni abbiamo cominciato a lavorare su turismo e cultura. Tanto che, pur essendo da trent'anni città Unesco, ci capita di ospitare turisti che solo una volta arrivati a Vicenza scoprono che qui c'è un unicum come l'Olimpico, il teatro coperto più antico del mondo".

Per Possamai, dall'assemblea dell'Anci arriva "lo stimolo a mettersi in rete": "Noi abbiamo cominciato a farlo in questi mesi di lavoro: metterci in rete con Venezia, Verona, Padova e le altre città del Veneto per far conoscere la nostra realtà e inserirla da protagonista nei grandi flussi turistici del Paese".



