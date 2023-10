Ivano Fossati torna a insegnare all'Università di Genova

Il cantautore Ivano Fossati tornerà a insegnare all'Università di Genova nell'anno accademico 2023-24 per presentare il nuovo corso di studi 'Musica pop: senso critico, omologazione e industria'. Si tratta di un insegnamento trasversale, articolato in 12 lezioni, accessibile a tutta la comunità studentesca.

Affronta l'influenza degli avvenimenti storici e di costume sulla composizione della musica pop/discografica, indagando in particolare il tema della musica leggera come specchio della realtà.

Il ritorno del grande artista italiano dietro a una cattedra dell'Università di Genova diventa occasione d'incontro grazie a un evento organizzato dalla Scuola di scienze umanistiche a cui partecipa lo stesso Fossati insieme a Claudio Carmeli, prorettore alla formazione, Raffaele Mellace, preside della Scuola di scienze umanistiche, e Simona Morando, coordinatrice del corso di laurea in Lettere. L'appuntamento è in programma lunedì 30 ottobre alle 11 nell'aula magna della Scuola di scienze umanistiche.



