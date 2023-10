Industria armatoriale, avviato il confronto sul contratto

E' iniziato il confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale, articolato in 15 sezioni, in scadenza il 31 dicembre. Al termine della prima riunione le segreterie generali e nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, insieme alle delegazioni di Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori hanno definito un calendario di incontri tecnici e hanno sottolineato "la necessità di individuare adeguate risposte al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione del settore, nell'ambito della comune visione della centralità del comparto marittimo, con l'obiettivo di valorizzarne la portata strategica per lo sviluppo del Paese anche all'interno del Contratto collettivo nazionale di lavoro che riguarda oltre 70 mila lavoratori".





