Genoa: tre rientri per Gilardino contro la Salernitana

Buone notizie per Alberto Gilardino in vista dell'anticipo di domani sera al Ferraris contro la Salernitana. L'ultima rifinitura ha sancito infatti il recupero completo di Mateo Retegui che si aggiunge a quello di Kevin Strootman in gruppo da martedì ma assente dalla gara con la Roma per un infortunio muscolare.

Il tecnico per la gara di domani potrà contare anche sul portiere Josip Martinez che ha scontato a Bergamo un turno di squalifica e riprenderà il suo posto da titolare mentre Leali torna in panchina.

Contro la formazione di Inzaghi rimangono così due i giocatori indisponibili per Gilardino: il centrocampista Jagiello, rientro probabile la prossima settimana, e l'attaccante brasiliano Messias, per il quale bisognerà attendere almeno dopo la sfida di Cagliari.



