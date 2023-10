Festini vip a Genova, nuovo interrogatorio per Jessica Nikolic

E' stata interrogata di nuovo in procura dal pm Arianna Ciavattini, Jessica Nikolic, la 32enne indagata nell'ambito dell'inchiesta sui festini vip con escort e cocaina che tre settimane fa ha portato in carcere l'architetto Alessandro Cristilli e l'imprenditore Christian Rosolani.

Nikolic era stata sentita per oltre 5 ore una settimana fa e il suo interrogatorio era stato secretato dal capo dei pm Nicola Piacente, così come la testimonianza del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, riconosciuto proprio da Nikolic come partecipante a una delle feste. Piana ha sempre ribadito di non conoscere gli indagati e di non essere andato a nessuna cena con escort e droga e forse l'interrogatorio di Nikolic di oggi - arrivata in procura in tarda mattinata insieme al suo avvocato Leonardo Nicotra - deriva dalla necessità di raffrontare nuovamente le due versioni evidentemente contrastanti. La donna, inoltre, deve rispondere di sfruttamento della prostituzione ed estorsione su cui i magistrati le stanno chiedendo molti chiarimenti. Intanto una delle ragazze citate nell'ordinanza di custodia cautelare e mai ascoltata dagli investigatori è tornata a Genova e potrebbe essere sentita nei prossimi giorni. Non è escluso inoltre che la Procura, dopo le indiscrezioni giornalistiche circa un'anonima escort che avrebbe detto di aver girato alcuni video delle feste a casa di Cristilli e Rosolani, voglia effettuare approfondimenti anche su questo aspetto.



