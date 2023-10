Ex Ilva, operaio rischia di esser schiacciato da rotolo acciaio

Le rsu e le rls dello stabilimento di Genova Cornigliano di Acciaierie d'Italia hanno inviato una lettera al prefetto di Genova e alla Asl denunciando "un gravissimo 'mancato infortunio' presso i carretti di evacuazione e smistamento del treno di laminazione" dello stabilimento. "Per quanto ci risulta - è scritto nella lettera -mentre un manutentore si stava apprestando a intervenire su un carretto per una saldatura, e malgrado la zona interdetta avesse uno dei cancelletti aperti, quindi si trovasse teoricamente in sicurezza, la sella mobile del carretto adiacente che portava un coil da diverse tonnellate ha cominciato in automatico la manovra di transazione del rotolo stesso alla sella su cui stava intervenendo il manutentore. Fortunatamente i colleghi sono riusciti ad accorgersi della situazione, ad avvisare il collega che dava le spalle al coil e a interrompere la manovra. Non possiamo e non vogliamo immaginare le conseguenze dell'incidente se i colleghi non fossero stati tempestivi - sottolineano le rsu -, ma è chiaro che la gravità dell'evento merita un'immediata verifica delle cause. La frequenza e la varietà dei mancati infortuni è inquietante e intollerabile. Ad ogni verificarsi del quale aumenta sempre di più il rischio che il prossimo possa coinvolgere dei lavoratori. Vi chiediamo immediate risposte ed una necessaria programmazione di interventi preventivi. La condizione è la relativa sicurezza degli impianti è ormai palesemente ai minimi termini".



