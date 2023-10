Diabete, presidente Sid premiato dall'Anci

È stato premiato oggi a Genova, durante la 40^ Assemblea dell'Anci, il presidente della Società italiana di diabetologia Angelo Avogaro. Il premio speciale Urbes è stato conferito per il progetto "Il Diabete una malattia molto Comune" che ha l'obiettivo di fare luce sul tema dell'accesso equo e capillare alle cure sul territorio promuovendo una maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del diabete a livello nazionale, ma soprattutto nelle città.

"Sono onorato di questo premio che voglio interpretare come un riconoscimento del lavoro e dell'impegno di tutti i diabetologi della Sid" ha detto il professor Angelo Avogaro..

"La presa in carico del trattamento di questa patologia rappresenta una sfida per tutti i sistemi sanitari e richiede nuove strategie organizzative.

Il riconoscimento ricevuto da Anci ci sollecita ad avere una visione della patologia nei suoi determinanti territoriali: con esigenze che differiscono dalle grandi città ai piccoli centri così come dalle aree interne e i comuni più isolati. Fattori geografici e demografici di cui dobbiamo tenere conto - ha detto il presidente del Sid -, per esempio favorendo la diffusione di teleassistenza e telemedicina. L'alleanza e la partnership coi sindaci e gli amministratori locali è fondamentale per creare percorsi che incidano non solo al momento della diagnosi o della visita di controllo ma che tengano conto della dimensione sociale della salute e della patologia diabetica in particolare - ha concluso Avogaro - Mi piace pensare che in futuro si possa lavorare a comuni "diabetes free" in cui l'incidenza della patologia non superi l'1-2% (rispetto al 6,2% attuale) potrebbero essere piccoli comuni che rappresentino laboratori a cielo aperto per lo sviluppo di buone pratiche su scala più ampia".



