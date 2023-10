Ciriani, manovra alle Camere domani per uscire a metà dicembre

"Il testo della manovra dovrebbe arrivare alle Camere domani, al più tardi sabato mattina, partendo dal Senato. I tempi sono quelli di una legge di bilancio, quindi piuttosto lunghi, il fatto che la maggioranza abbia annunciato di non fare emendamenti non significa che verranno compressi i termini dell'esame, della discussione delle audizioni, quindi i tempi saranno quelli di prima".

Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani parlando a margine dell'assemblea dell'Anci a Genova.

"Contiamo di farla uscire a metà dicembre".



