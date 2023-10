Arpal eleva allerta sul Levante Ligure, dalle 21 è arancione

Arpal ha innalzato ad 'arancione' l'allerta sul Levante ligure che si trova già in allerta giallo, dalle 21 di oggi e fino alle 10 di domani mattina. Da quel momento, la zona di Levante torna in allerta gialla. Sulle valli alle spalle di Savona e Genova l'allerta gialla si conclude alle 6 di domani sui bacini piccoli e alle 10 sui bacini medi e grandi.

L'avvicinarsi di un fronte atlantico porta a un nuovo peggioramento dello scenario sulla Liguria. Dal pomeriggio è atteso un aumento dell'instabilità con fenomeni temporaleschi, localmente anche persistenti dalla serata, sul Centro-Levante della regione, più marcato nelle zone interne.

Date le piogge previste, la saturazione del territorio e i livelli idrometrici ancora superiori all'ordinario, in particolare sui maggiori corsi d'acqua del Levante (Entella, Vara, Magra), sono attese nuove rilevanti risposte dei bacini idrografici, in particolare sulla zona C. Si ricorda che in corrispondenza degli scrosci più intensi, potranno aversi risposte repentine del reticolo idrografico minore e in particolare nelle zone urbanizzate. Il passaggio della perturbazione sarà associato a un deciso rinforzo della ventilazione meridionale con venti in prevalenza da sud-ovest di burrasca o di burrasca forte, anche a raffica. Ciò porterà un marcato e rapido aumento del moto ondoso con mareggiate anche intense nel corso dell'evento.



