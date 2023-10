Anci, a Genova i presidenti dei consigli comunali a confronto

Dalla condivisione di regolamenti e buone pratiche, alla valorizzazione del ruolo istituzionale fino all'adeguamento del valore dei gettoni di presenza per le sedute di consiglio e commissione. Sono alcuni dei temi su cui mercoledì sera, a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, si sono confrontati i presidenti dei consigli comunali dei comuni capoluogo, un appuntamento nell'ambito dell'assemblea nazionale dell'Anci. "Un appuntamento che forse non si è mai svolto prima in questi termini - ha spiegato il presidente del consiglio comunale di Genova Carmelo Cassibba, promotore dell'incontro - ci siamo resi conto, parlando con i colleghi di altre città, che ci sono aspetti che ci differenziano molto e sarebbe importante da una parte creare un'omogeneità, soprattutto per quanto riguarda il valore della figura del presidente del consiglio comunale come figura di raccordo tra l'assemblea e la giunta e poi per mettere in rete le buone pratiche che possono essere condivise a livello di regolamenti e iniziative". Tanti i presidenti di consigli comunali che, dopo il secondo giorno di lavori all'ex Fiera, hanno potuto visitare palazzo Tursi. Tra i presidenti di consiglio comunale quelli di Roma, Milano, Napoli, Torino, Trieste, Aosta, Bologna, Ragusa, Ascoli Piceno, Campobasso. Presente anche presidente del consiglio comunale di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, Liz Mieses. Un altro tema affrontato è stato quello dell'adeguamento dei gettoni di presenza per consiglieri comunali e commissari. "Gli aggiornamenti che ci sono stati recentemente per sindaci, assessori, municipi, non hanno interessato i consiglieri, nonostante l'aumento del costo della vita riguardi tutti - continua Cassibba - noi pensiamo sia necessario trovare un modo per far sì che a chi viene eletto consigliere comunale venga riconosciuta una cifra adeguata, altrimenti nessuno, soprattutto chi svolge lavori da professionista, essere eletto rischia di essere penalizzante, ad ogni modo l'incontro di oggi è un punto di partenza, la mia volontà è creare una finestra di comunicazione continuativa, fondamentale per affrontare sfide attuali e future"



