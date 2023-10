A Genova 'città del benessere' l'Urbes Award 2023

Il Comune di Genova si è aggiudicato il premio nazionale Urbes Award 2023 "Città del benessere e della salute" assegnato dalla rivista Urbes Magazine, testata specialistica che si occupa di urbanizzazione, "per l'impegno nell'istituzione della figura dell'health city manager e nell'attuazione di progetti mirati a monitorare i determinanti della salute e a prevenire e combattere le disuguaglianze". A ritirarlo sono stati il vicesindaco Pietro Piciocchi e l'Health City manager del Comune di Genova Luciano Grasso. La cerimonia di consegna si è svolta stamattina in occasione della 40^ assemblea nazionale Anci. "Questo premio dà molta soddisfazione perché attesta la sensibilità che in questi anni la nostra amministrazione sta mettendo sul tema della salute - ha detto Piciocchi -. Ci siamo dotati di una specifica figura come l'health city manager e progettiamo la città del futuro e la riqualificazione urbana tenendo ben presente aspetti come prevenzione benessere e qualità della vita. Importanti operazioni come il Waterfront di Levante, Piani urbani integrati e la grande riqualificazione di Sampierdarena, i dei Forti e della mobilità sostenibile faranno di Genova una città contraddistinta da un maggior rispetto dell'ambiente con benefici tangibili per tutti".

"L'impegno riguarda molti aspetti che vanno dal miglioramento degli stili di vita al verde, dall'inclusione sociale alla salute -ha detto Grasso -. Genova è una città anziana ma nella quale vivono anche molti giovani e i nostri progetti vanno tutti in questa direzione".



