Tar, Inps paghi assegno maternità a migrante senza permesso

Il Tar della Liguria ha condannato l'Inps a pagare l'assegno di maternità negato a una donna dal Comune di Aulla perché «priva del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo». Due anni fa il Tribunale della Spezia aveva riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Aulla nei confronti della ricorrente per averle negato l'assegno di maternità. L'Inps era stato contestualmente condannato al pagamento del sostegno economico.

Nonostante la decorrenza dei termini di legge dalle notifiche e i solleciti inviati dalla creditrice, nulla le è stato ancora versato a titolo di assegno di maternità. Con ricorso al Tar depositato nel giugno scorso la ricorrente ha quindi chiesto che venga ordinato all'Inps di pagarle a suo favore 2.070 euro, pari alla somma dell'assegno di maternità dovutole maggiorato di rivalutazione e interessi. Il Tar con sentenza ha accolto il ricorso della donna e ha condannato l'Inps anche al pagamento delle spese di lite per circa 2000 euro.



