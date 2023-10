Scannapieco(Cdp),Tim?Serve migliorare efficienza del settore+rpt

(ripetizione con titolo e sottotitolo corretti) Cdp guarda al lungo termine e per quanto riguarda Tim ritiene che ci sia "spazio per arrivare a una forma di organizzazione migliore e più efficiente del settore industriale". Così l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, parlando a margine dell'Assemblea Anci. ''Ci sono due reti - ha affermato il manager - e credo lo stato attuale che sia inefficiente. Ritengo che occorra trovare una formula, nel rispetto dei limiti antitrust, che porti a una maggiore efficienza. Ne beneficerebbe l'Italia, anche in termini di rapidità nella digitalizzazione del Paese. E' quello a cui bisogna tendere e rimane il nostro obiettivo di medio termine".





