Scannapieco (Cdp), l'economia rallenta ma l'Italia è solida

"Il rallentamento dell'economia c'è in tutta Europa ed è impensabile che un paese possa avere un andamento diverso dal resto del continente: ma l'Italia resta comunque solida e affidabile e ritengo che offra grandi opportunità d'investimento per tanti soggetti". Lo ha detto l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci, in corso a Genova.

Commentando i primi giudizi delle agenzie di rating sul nostro paese, Scannapieco si è detto fiducioso anche per il futuro: "Non vedo come possano esserci scenari diversi". A dare fiducia, secondo Scannapieco, è anche il Pnrr: " E' una sorta di ammortizzatore automatico. Nella misura in cui potrà essere utilizzato in Italia rappresenta un elemento di crescita che forse altri paesi non hanno".



