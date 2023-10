Palermo(Acea), 'tariffe acqua più alte per più investimenti'

"Il servizio idrico è un processo industriale complesso che prevede elevati standard in termini di tecnologie. Tariffe un po' più alte per l'acqua consentirebbero gli investimenti necessari a mantenere la qualità e ad affrontare le sfide del futuro". Lo ha affermato Fabrizio Palermo, amministratore delegato del Gruppo Acea, intervenendo a Genova all'assemblea nazionale dell'Anci. Palermo ha sottolineato che "i livelli tariffari sono tra i più bassi d'Europa, la metà rispetto alla Francia e un terzo rispetto alla Germania. Da noi al rubinetto un litro d'acqua costa 0,0025 centesimi di euro".

"L'acqua è fondamentale sia per l'agricoltura che per l'industria - ha aggiunto il manager - sia nei comparti più tradizionali, come il manifatturiero, sia nelle grandi aziende tecnologiche. La rete italiana è molto vecchia, circa il 60% degli investimenti risale a 30 anni fa, mentre il 25% a oltre 50 anni fa. Inoltre, gli iter burocratici troppo lunghi limitano gli investimenti. È necessaria quindi una regia unica nazionale, che pianifichi investimenti di medio lungo periodo e anche una rete idrica nazionale, come già esiste per l'energia elettrica e per i trasporti".

"Il Pnnr - ha proseguito Palermo - ha stanziato 4 miliardi sull'idrico, ma sono necessari ancora maggiori investimenti. Il gruppo Acea grazie a questi stanziamenti sta investendo molto nei territori in cui opera. Sul fronte delle grandi infrastrutture - ha detto ancora Palermo - è stato sbloccato il progetto del raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera che consentirà la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico della capitale: si tratta della più importante opera a livello nazionale in questo settore".



