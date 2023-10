Nasconde crack nei biscotti per amica detenuta

Nascondeva dosi di crack in scatole di biscotti che amorevolmente confezionava per la giovane compagna detenuta nel carcere femminile di Pontedecimo. A tradire il cittadino italiano di 55 anni residente a Moneglia è stato il nome falso scritto sui due pacchi inviati alla detenuta di 30 anni. Insospettiti dalle generalità hanno rovistato tra indumenti e dolciumi trovando la droga. Gli agenti della Penitenziaria hanno avvisato i carabinieri di Sestri Levante che hanno identificato l'uomo denunciandolo per spaccio di sostanze stupefacenti.



