Carabinieri trovano 1 chilo di coca sulla spiaggia di Savona

Un pacco, spinto dalle onde sulla spiaggia di Savona e contenente un chilo di cocaina pura è stato recuperato dai carabinieri. E' il secondo ritrovamento di questo tipo sulle spiagge savonesi: la droga è contenuta in pacchi impermeabili e probabilmente viene abbandonata in mare dai trafficanti.

Negli ultimi tempi sono state diverse le operazioni portate a termine dai Carabinieri di Savona nei vari comuni del territorio. A febbraio, a Savona, è stato arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di più di sette etti di cocaina purissima e oltre 22 mila euro in contanti. A marzo, a Spotorno è stato arrestato un cittadino italiano che aveva trasformato la propria abitazione in una centrale di spaccio di varie tipologie di stupefacenti ed è stato trovato in possesso di due chilogrammi di hashish, 130 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, 8.150 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Sempre a marzo, sulla spiaggia di Albissola Marina è stato rinvenuto un panetto di cocaina purissima del perso di circa un chilogrammo, contenuto in un involucro trasparente e perfettamente impermeabile, trascinato sul bagnasciuga dalle onde mentre ad aprile, sempre a Savona sono stati fermati e denunciati due cittadini stranieri trovati in possesso di alcuni grammi di amfetamina, cocaina e hashish e di 1.400 euro in contanti. Infine, nei mesi di maggio, agosto e settembre, a Savona, in tre distinte operazioni, sono stati arrestati tre cittadini stranieri, trovati in possesso complessivamente di circa 82 grammi di cocaina, 84 grammi di hashish e più di 13 mila euro in contanti.



