Bucci, 'Genova capitale europea sport premio a nostro impegno'

"Lo sport insegna ai giovani che i risultati si ottengono solo con il sudore, la fatica e la capacità di lavorare in squadra. Nel 2024 Genova sarà Capitale Europea dello Sport, un premio che riconosce il nostro impegno nella promozione quotidiana dello sport come strumento per aumentare il benessere psicofisico dei cittadini, senza dimenticare le importanti ricadute economiche, sociali e turistiche prodotte dalle grandi manifestazioni sportive organizzate sul nostro territorio". Così il sindaco di Genova Marco Bucci al convegno 'Gli Awards Aces Europe: dalle capitali ai piccoli comuni. Conseguimento dei titoli e ricadute economiche' che si è tenuto oggi nell'ambito della 40^ assemblea nazionale dell'Anci.

Tra gli interventi quello del presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto da remoto, che ricordando la funzione di associazioni e società sportive di base come motore del sistema sportivo italiano, ha parlato dello sport come una grande scommessa che tutti i comuni italiani devono vincere per costruire un Paese più sano e inclusivo.

La vicepresidente del Coni Silvia Salis ha sottolineato la necessità da parte di tutte le amministrazioni locali di mettere lo sport al centro del proprio programma, facendolo diventare un diritto di tutti e lavorando per la diffusione di un'autentica cultura sportiva anche alla luce del recente inserimento in Costituzione dello sport. Subito dopo Genova, sarà Regione Liguria a salire sul massimo palcoscenico continentale grazie al titolo di Regione Europea dello Sport 2025, l'altro riconoscimento di Aces Europe. La mission di Aces Europe e le ricadute economiche sui territori che organizzano le manifestazioni sportive sono state al centro dell'analisi del presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli che ha citato alcuni esempi di buone pratiche nel rendere lo sport una valvola di sviluppo economico, sociale e culturale, ma anche di diffusione di stili di vita più attivi e consapevoli. Lo sport, ha detto Lupattelli "genera benefici incredibili alla salute delle persone e alla ricchezza economica e sociale dei territori: Genova e la Liguria lo hanno capito e nei prossimi 10 anni saranno protagoniste nella scena sportiva italiana".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA