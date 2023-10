Al Comune di Chiavari il Municipium Prize 2023

Al Comune di Chiavari va il Municipium Prize 2023, il riconoscimento del Gruppo Maggioli per aver utilizzato la piattaforma multicanale che agevola il dialogo tra la pubblica amministrazione e i cittadini. ''Oltre al sito istituzionale aperto nel 2018, siamo presenti nell'app insieme ad altri mille enti - spiega il consigliere Emanuele Sanguineti -per primi in Liguria ad aver aderito al progetto Emergenza Sordi Aps, dando così la possibilità ai cittadini non udenti di segnalare attraverso Municipium disservizi o criticità in modo scritto abbattendo qualsiasi barriera della comunicazione. Stiamo lavorando molto nella digitalizzazione della macchina comunale, investendo nell'integrazione dei sistemi e potenziando i servizi disponibili online, come il portale per le segnalazioni dei rifiuti, da poco attivo, per le istanze e le prenotazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA