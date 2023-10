Infermieri aggrediti da paziente al pronto soccorso

Ennesima aggressione al personale del pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova: accompagnato da un agente della polizia locale è giunto un giovane extracomunitario in stato di fermo, che durante le manovre di discesa dall'ambulanza ha colpito con un calcio al volto un infermiere e con un altro calcio la mano di una operatrice socio sanitaria presenti per l'assistenza dovuta.

Il paziente è stato successivamente ricoverato nel reparto del servizio psichiatrico diagnosi e cura dell'ospedale. "Il personale, dopo ripetuti casi di aggressione, commenta con amarezza, ma resilienza questi avvenimenti - sottolinea l'ente in una nota -. La direzione ringrazia per l'ennesima prova di dedizione al sacrificio che attesta le qualità tecniche, umane e professionali degli operatori del pronto soccorso". Le lesioni subite dai due sanitari aggrediti sono state minime e il personale ha proseguito regolarmente il servizio.



