Samp sfata tabù, prima vittoria in casa

Finalmente la Sampdoria trova la prima vittoria casalinga della stagione tra le mura amiche dopo quattro sconfitte in altrettante gare. Finisce 2-0 al Ferraris con il Cosemza grazie alla doppietta di Borini che ha colpito anche una traversa. Cambia modulo Pirlo e propone una squadra col 4-3-1-2 con Verre in appoggio al duo offensivo formato da Esposito e Borini. I calabresi pungono prima con Tutino al 14' ma Stankovic respinge poi cresce la squadra ligure con doppia occasione di Borini. Nella prima al 38' impegna Micai che neutralizza, poi in pieno recupero colpisce la traversa. Nella ripresa al 5' gli ospiti vicino al vantaggio con la girata di testa da parte di Forte ma Stankovic replica alla grande. Ma la Samp mette la freccia al 16' dopo il fallo dì Marras su Verre.

Il calcio di rigore viene realizzato da Borini . E poi poco dopo ci pensa Tutino a far tremare la Samp con una colpo di testa che sbatte sulla traversa. Ma in blucerchiati chiudono i conti al 37' ancora con Borini che mette dentro con un esterno velenosissimo.



