Pestaggio a Chiavari davanti a un bar, due ragazzi feriti

Due giovani feriti e ricoverati al pronto soccorso dell' ospedale di Lavagna per lesioni al volto sono il bilancio di un pestaggio avvenuto la notte scorsa a Chiavari. Intorno all' una e mezza di fronte ad un bar sono arrivati quattro ragazzi che hanno iniziato a picchiare a calci e pugni due coetanei. Immediato l arrivo dei carabinieri e la fuga degli aggressori verso il centro cittadino. Sul posto i militi della Croce rossa di Chiavari che hanno portato i due feriti al pronto soccorso. I carabinieri anche attraverso i sistemi di video sorveglianza contano di identificare i quattro e capire se si tratta di un regolamento di conti per motivi di droga.



