Capossela, 'mai come oggi tutti sulla stessa barca'

È stata una chiusura all'insegna della musica di Vinicio Capossela, quella dell'edizione numero 46 del Premio Tenco, su cui ieri sera è sceso il sipario al Teatro Ariston di Sanremo. Al cantautore è stato riconosciuta la Targa Tenco per il miglio album, conquistata con le canzoni del disco 'Tredici canzoni urgenti'.

"Ho iniziato facendo canzoni biografiche che riguardano il mio vissuto - ha raccontato Capossela - e poi sono passato a raccontare anche le vite degli altri. Questo disco riguarda la vita di tutti e una situazione condivisa. Anche se siamo abituati a vivere le cose in modo individuale, forse mai come oggi possiamo dire di essere tutti sulla stessa barca".

Quella di Capossela, ieri sul palco sanremese anche con Margherita Vicario sulle note di 'La cattiva educazione', con il Premio Tenco, è una frequentazione costante nel tempo. La Targa Tenco per 'Tredici canzoni urgenti' è la quinta che il cantautore si aggiudica nella categoria 'Miglior album in assoluto', assegnata in precedenza agli album 'Canzoni a manovella' (2000), 'Ovunque proteggi' (2006), 'Marinai, profeti e balene' (2012) e 'Ballate per uomini e bestie' (2019).

A questi premi si aggiunge una Targa Tenco nella sezione Opera Prima per il suo debutto discografico, l'album 'All'una e trentacinque circa' (1990) e un Premio Tenco alla Carriera (2017).



