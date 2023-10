Capossela al Tenco,'Mai come oggi tutti sulla stessa barca'

E' stata una chiusura all'insegna della musica di Vinicio Capossela, quella dell'edizione numero 46 del Premio Tenco, che ieri sera ha chiuso il sipario al Teatro Ariston di Sanremo. Al cantautore è stato riconosciuta la Targa Tenco per il miglio album, conquistata come le canzoni del disco 'Tredici canzoni urgenti'.

"Ho iniziato facendo canzoni biografiche che riguardano il mio vissuto - ha raccontato Capossela - e poi sono passato a raccontare anche le vite degli altri. Questo disco riguarda la vita di tutti e una situazione condivisa. Anche se siamo abituati a vivere le cose in modo individuale, forse mai come oggi possiamo dire di essere tutti sulla stessa barca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA