Ue mette le telecamere sui pescherecci, protestano pescatori

Il parlamento europeo ha approvato con 438 voti favorevoli il nuovo regolamento sui controlli a bordo dei pescherecci sollevando ancora una volta proteste dai pescatori professionisti italiani. '' Vogliono criminalizzare un settore già in sofferenza - dice Lorenzo Viviani, ex parlamentare e capo dipartimento della pesca per la Lega - dopo il log book , l' Ais , la Blue Box ci mancavano le telecamere obbligatorie per i pescherecci di lunghezza superiore ai 18 metri. Diventa sempre più difficile andare in mare con questa burocrazia, vogliono farci perdere la voglia e la passione. Il governo italiano a Bruxelles ha votato contro ma quasi tuti gli stati membri hanno giudicato i controlli anche con telecamere idonei per arrivare alla tolleranza zero circa il pescato giornaliero''.

Anche la Regione Liguria si schiera contro le decisioni europee: "La Lega non condivide il voto a favore della maggioranza del Parlamento europeo sul regolamento controlli per le telecamere a bordo, una norma punitiva basata su un ipotetico rischio di infrazione, non su infrazioni commesse. In questo modo - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana - non si fa altro che favorire il pesce importato a discapito della nostra produzione di altissima qualità e della nostra forza lavoro'' I pescatori sono disorientati '' Ci mancava anche l 'obbligo della telecamera a bordo - dice Giuseppe Rosasco armatore e comandante del peschereccio Corsaro della marineria di Sestri Levante - se commetti una infrazione ti viene annotata e rischi di perdere anche il contributo del fermo obbligatorio, le giornate di pesca tolti i sabati e le domeniche ed i relativi limiti ci costringono a lavorare di più con spese enormi di carburante, ora ci tocca anche essere osservati come nel Grande Fratello''.



