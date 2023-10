Turismo, progetto di rilancio delle antiche vie del sale liguri

Per promuovere le antiche vie del sale nell'entroterra della Liguria nasce il progetto 'Valore di fare rete' promosso dall'agenzia 'in Liguria' insieme all'Associazione antiche vie del sale con il sostegno della Regione. L'obiettivo è valorizzare sempre più in modo coordinato i Comuni aderenti all'associazione che riunisce i percorsi millenari lungo l'Appennino ligure utilizzati in passato dai mercanti del sale marino, "creando uno storytelling efficace ed autentico per sviluppare una strategia condivisa basata sostanzialmente sui bisogni dei viaggiatori e su elementi chiave quali tradizioni, senso di comunità, saperi e sapori, sport e attività outdoor". L'iniziativa sarà presentata al pubblico lunedì 23 ottobre alle 17 a Borghetto d'Arroscia dal vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana. "Sarà un progetto pilota, i cui esiti determineranno anche il possibile ampliamento nel 2024 su diversi campi e svariate zone della Liguria da Ponente a Levante", annuncia Piana.



