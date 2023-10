Imperia festeggia i 100 anni dalla nascita come Comune

Il Comune di Imperia soffia su cento candeline. L'anniversario è stato celebrato con una cerimonia in piazza della Vittoria con la partecipazione dei rappresentanti della autorità civili, militari, religiose e semplici cittadini. "Imperia non è una città 'nuova', ha duemila anni di storia, ma cento anni fa ha avuto la lungimiranza di capire che insieme si cresce - sottolinea il sindaco Claudio Scajola -. Dunque, si tratta di una ricorrenza storica importante e colgo con piacere che è stata riconosciuta questa importanza dal governo centrale, dalla Regione e dai sindaci, che sono presenti in una ottantina".

"Ricordare la nostra storia è anche il miglior modo per affrontare il nostro futuro - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Celebriamo il percorso amministrativo che portò alla fusione dei Comuni preesistenti per creare la città di Imperia, credo sia un esempio di buona amministrazione e di leale collaborazione istituzionale. Non solo ricordiamo la storia di una città importante, le cui origini sono ben più antiche, ma il fatto che realtà diverse abbiano individuato un percorso di crescita positivo".

Imperia festeggia così i cento anni dalla nascita, sancita con regio decreto nel 1923 e frutto dell'unione di undici antichi borghi. Tra i vari appuntamenti in programma oggi un'esibizione della banda musicale cittadina e la distribuzione delle cartoline speciali di Imperia realizzate in edizione limitata per l'occasione da Poste Italiane, sulle quali verrà impresso l'annullo filatelico dedicato al centenario della città.



