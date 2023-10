Genoa: Gilardino sfida Gasperini, loro sono una big

A Bergamo senza Retegui, Messias e Strootman ma l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, crede nella forza dei propri ragazzi soprattutto dopo due settimane di allenamenti perché "abbiamo lavorato bene in questi giorni e c'è desiderio, voglia e ambizione di giocare questa partita e ripartire nel modo giusto proprio dalla prestazione fatta contro il Milan per confrontarci con una squadra forte".

La sfida nella sfida sarà proprio quella tra Gilardino e Gasperini. "L'Atalanta è una big e lo ha dimostrato in questi anni anche nella costruzione delle squadre - ha detto Gilardino -. Dovremo essere bravi nel modo di approcciare la gara e dovremo essere mentalizzati dentro la partita. Sono una squadra molto aggressiva che non concede molto, merito della bravura dell'allenatore che ha creato un Dna forte. Mi fa piacere reincontrare Gasperini e lo ringrazio per le belle parole, ho lavorato con lui da giocatore e mi ha insegnato tanto".

Un Genoa che prova a ripartire dopo la sconfitta con il Milan e le polemiche che ne sono seguite. "Confesso che preferirei sempre giocare, soprattutto dopo un certo tipo di sconfitte ma ci siamo allenati bene e anche i nazionali sono rientrati senza problemi e questo è un aspetto positivo". Quanto agli infortunati, l'allenatore ha spiegato che "Retegui sta facendo un percorso con un preparatore. Sta lavorando sul fisico e con la palla e sta cercando di accelerare i tempi per il rientro in squadra. Per Messias i tempi sono un po' più lunghi mentre Strootman la prossima settimana dovrebbe già rientrare. Anche Jagiello ha un affaticamento e ne avrà per una settimana".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA