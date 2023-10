Carceri: sindacato, terminati i posti disponibili a Sanremo

È allarme sovraffollamento nel carcere di Sanremo, dove sono saliti a 285 i detenuti presenti rispetto a una capienza regolamentare di 223, il 28% in più del limite consentito e secondo il sindacato UilPa "non ci sono più posti per allocare i nuovi arrivi, di questo passo non resta altro che lasciarli nei corridoi".

Solo ieri sono stati 7 i nuovi ingressi. "Il personale di polizia penitenziaria è stremato, costretto a doppi turni per fronteggiare eventi critici - denuncia il sindacato -. Ieri un detenuto tunisino proveniente da Cuneo, dopo aver dato fuoco alla cella, per l'ennesima volta, è stato traportato in psichiatria. Rientrato si è provocato tagli su tutto il corpo con una lametta".

"Due detenuti si sono affrontati molto probabilmente in stato di ubriachezza, intervenuto il personale della Polizia penitenziaria per dividerli, si sono scagliati contro gli agenti, ferendo i poliziotti uno al volto, l'altro alla mano destra", riferisce la UilPa.



