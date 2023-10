Calcio: Pirlo, nessuna paura al Ferraris

Sfatare il tabù dello stadio Luigi Ferraris che per la Sampdoria di Andrea Pirlo sta diventando un fortino inespugnabile, solo sconfitte finora, neppure un pari.

Per questa ragione il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo chiede ai suoi ragazzi di invertire la tendenza: "Non dobbiamo assolutamente aver timore di giocare nel nostro stadio che deve essere invece un'arma in più per noi. Dobbiamo capirlo. Spetta solo a noi portare i tifosi dalla nostra parte con le prestazioni e i risultati, loro sono straordinari e ci stanno dando un supporto incredibile" spiega il mister che deve rinunciare a due pedine importanti in difesa come Murru e Stojanovic per problemi muscolari. "Ma le soluzioni non mancano senza dubbio. I ragazzi hanno grande voglia, sono fiducioso per la gara di domani. La presenza della proprietà poi in questi giorni ci ha dato un'ulteriore spinta" ha detto ancora Pirlo che ritrova Pedrola e Depaoli che hanno dovuto fare i conti nelle scorse settimane con lesioni muscolari: "Il primo non è ancora al top ma comunque lo abbiamo a disposizione ed è importante mentre il secondo potrebbe giocare titolare. In porta tornerà Stankovic dopo che ad Ascoli aveva giocato Ravaglia. Possiamo giocare sia a tre che a quattro in difesa e avremo in panchina anche due Primavera. Ho visto i ragazzi con grande voglia di ribaltare questa situazione e questo atteggiamento mi fa stare tranquillo". Poi uno sguardo sul Cosenza: "Hanno due attaccanti forti, di gamba, vengono da risultati positivi e sappiamo la partita che ci aspetta".



